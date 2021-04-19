Gaziantep genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 625, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye ceza uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 745 kişi ise ikaz edildi.

Denetlenen 516 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.