Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 670 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 670 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 625, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye ceza uygulandı.
Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 745 kişi ise ikaz edildi.
Denetlenen 516 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe
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