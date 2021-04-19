Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de hastaneden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şişli'de bir hastaneden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki özel bir hastaneden 5 ayrı cep telefonu çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hastanedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli B.T'yi 18 Nisan'da hastanede yakaladı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hastanedeki odalara girdiği anlar görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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