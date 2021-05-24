Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can G. idaresindeki aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, anayol üzerinden kaldırımı aşarak yaklaşık 1 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Bu sırada tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Ç., yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Ç. ve Deniz Ç. ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Ç.’nin durumu ise ağır.

