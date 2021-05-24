Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 fişek, iki şarjör, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.