Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 fişek, iki şarjör, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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