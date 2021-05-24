Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde bir iş yerine hırsızlık amacıyla 4 kişinin girdiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu Şirintepe Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Hırsızlık
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