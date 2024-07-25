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Güncel
AA 25.07.2024 22:12

Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ve Pamukkale ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Buldan'da İbrahim Altınoluk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör Yenicekent Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Fevziye Altınoluk (55), itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Altınoluk çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Pamukkale-Karahayıt yolunda özel bir tıp merkezinin servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan cip de şarampole devrildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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