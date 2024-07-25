Uşak'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Banaz ve Sivaslı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve dolu etkili oldu.

Su birikintisi nedeniyle Sivaslı ilçesindeki yollarda ve Uşak-Denizli kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi ve Akıncılar Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçelerini ve bodrumlarını su bastı, tarlalarda su birikintileri oluştu.

Kısa süreli etkili olan dolu ise tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivaslı Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Banaz ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu ve bazı evleri, binaların bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.

Burada da etkili olan dolu hasara neden oldu. İlçede belediye ekipleri çalışma başlattı.