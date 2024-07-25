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Güncel
AA 25.07.2024 21:25

Diyarbakır'da park halindeki 2 araç yandı

Diyarbakır'da park halindeki iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da park halindeki 2 araç yandı

Merkez Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Leylek 1. Sokak'ta sahibi yurt dışında olduğu belirtilen park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobilde meydana gelen patlama nedeniyle alevler önünde park halinde bulunan ve aynı kişiye ait olduğu öğrenilen minibüse sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Mahallede yaşayan Hasan Ers, yanan araçların 2 yıldır burada park halinde olduğunu ve kapılarının açık olduğunu ileri sürdü.

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