Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de toplu taşıma araçları denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, servis ve toplu taşıma araçlarını denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Caddesi üzerinde Ulaşım ve Zabıta dairesi başkanlığı ekiplerinin M plakalı minibüsler, S plakalı servis araçları, T plakalı taksiler ve özel kuruluşlara ait servis araçlarını denetlediği ifade edildi.
Toplam 140 aracın kontrol edildiği, eksikleri bulunan 10 araca ceza kesildiği, korsan taşımacılık yapan 2 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
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