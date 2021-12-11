Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Caddesi üzerinde Ulaşım ve Zabıta dairesi başkanlığı ekiplerinin M plakalı minibüsler, S plakalı servis araçları, T plakalı taksiler ve özel kuruluşlara ait servis araçlarını denetlediği ifade edildi.

Toplam 140 aracın kontrol edildiği, eksikleri bulunan 10 araca ceza kesildiği, korsan taşımacılık yapan 2 aracın trafikten men edildiği bildirildi.