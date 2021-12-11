Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, `Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar 12 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli zamanla İstanbul-Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli 25-50 kilogram/metrekare olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskınları, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerekmektedir` denildi.
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