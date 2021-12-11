Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, `Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar 12 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli zamanla İstanbul-Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli 25-50 kilogram/metrekare olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskınları, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerekmektedir` denildi.