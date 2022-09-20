Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de tır, işçi servisine çarptı: 2'si ağır 17 yaralı
[Fotograf: İHA]
Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı.
Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde A.K. idaresindeki tır, kontrolsüz kavşaktan dönüş yaptığı esnada OSB'ye işçi götüren servise çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, 50 metre sürüklenerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada itfaiye ekipleri, servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.
Servis aracında bulunan 17 yaralı ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Denizli
Sıradaki Haber
Trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz