İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fesleğen Mahallesi'ndeki 2 kişinin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilere ait iş yerinin deposunda 67 sikke ele geçirdi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 parça yüzük ve benzeri metal cisim de bulundu.

Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.