Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, bazı dijital malzemelere el konuldu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Denizli Sosyal Medya PKK/YPG PKK/KCK
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