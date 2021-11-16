Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.