Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Abdulsamet Çevik ile milli atlet Hüseyin Can'ı makamında ağırlayan Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, sporculardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporculara ödül veren Çelik, gazetecilere, Harran Üniversitesi olarak bilim, eğitim, teknoloji, tıp ve spor dallarında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversitede eğitim alan milli sporcular Çevik ve Can’ın önemli başarılar kazandığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Çeşitli kategorilerde şampiyon olarak ülkemizi ve üniversitemizi en başarılı şekilde temsil eden, bizi gururlandıran Abdulsamet Çevik ve Hüseyin Can’ı kutluyorum. Abdulsamet Çevik, İspanya'da düzenlenen dünyanın en büyük profesyonel yarışmalarından olan 65 ülkeden 1800 yarışmacının katıldığı Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası'nda Genç Erkekler Atletik Fizik dalında dünya birincisi oldu. Daha önce Avrupa ve Balkan ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Ukrayna Kiev‘de düzenlenen 42 kilometre maratonda en iyi derece koşarak Balkan şampiyonu olan diğer öğrencimiz Hüseyin Can ise N Kolay 43. İstanbul Maratonunda 1985’ten beri kırılmayan rekoru kırdı. Şimdi de Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride yer alan ve dünya kupalarında konuşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda Hüseyin Can 35 yıllık rekoru kırdı. Ülkemizi ve üniversitemizi temsil edip şampiyon olarak bu gururu bize yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum."

Abdulsamet Çevik de ilk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını daha sonra bir aylık gibi kısa bir süre sonra da İspanya'da düzenlenen Fitness Dünya Şampiyonasında altın madalya kazandığını hatırlattı.

Çalışmaların yanında da eğitimine de devam ettiği belirten Çevik, "Yaşadığımı gurur, bütün Şanlıurfa ve Türkiye'nin gururudur. İspanya'da al bayrağımızı göklere çektirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başarılarımda emeği geçen üniversiteme ve hocalarıma teşekkür ederim." dedi.

Milli atlet Hüseyin Can ise katıldığı maratonlarda en iyi dereceye yapmak için büyük çabalar harcadığını belirterek, daha önemli başarılar için çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.