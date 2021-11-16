İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, K.C. ve Ö.İ'nin portakal bahçesinde silahla tehdit edilerek cep telefonlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Y.E.T. olduğu belirlenen zanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının adresinde ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.