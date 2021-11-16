Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki kişinin cep telefonlarını silah tehdidiyle aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, K.C. ve Ö.İ'nin portakal bahçesinde silahla tehdit edilerek cep telefonlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Y.E.T. olduğu belirlenen zanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının adresinde ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait cep telefonları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Mersin
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