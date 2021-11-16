Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Rize'de A.T yönetimindeki 53 DT 181 plakalı kamyonet, Muradiye beldesinin Kömürcüler Mahallesi mevkisinde yola aniden çıkan Haticenur Koto'ya çarptı.
Kazada yaralanan Koto, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Koto, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Rize
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