Iğdır Valiliğince, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı" tiyatral dans gösterimi yapıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı konuşmada, "Iğdır'ın kurtuluşunda, Milli Mücadele'de emeği olan, bu toprağın kazanılmasında canıyla, kanıyla mücadele eden insanların torunlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. 101 yıl evvel Iğdır'ın kurtuluşundaki birliği, beraberliği burada bu gece hep birlikte bu salonda görüyorum. Allah'tan niyazım, bu ülkeye, bu toprağa, bu millete sonsuz çalışmak, hizmet etmektir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Iğdır coğrafyasının Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ Zaferi ile daha da önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Azerbaycan işgal edilen topraklarını kurtardı, tam 30 yıl Azerbaycanlı kardeşlerimiz sabretti ve Azerbaycan ordusu Türkiye'nin ordusuyla birlikte el ele, kol kola zaferi getirdiler. Türk'ün ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiler. İnşallah bu coğrafyada barış çok yakın ve inşallah bütün sınır kapıları açılacak. İnsanlar kardeşlik, dostluk ve komşuluk ilişkileri içerisinde yarınlara daha umutla bakacaklar. Çünkü bu coğrafyanın insanı bunu hak ediyor. Yaşasın Iğdır'ımız, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği."

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, bu toprakların çok acılar çektiğini ve tüm sıkıntılara rağmen düşman işgalinden kurtarıldığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Kazım Karabekir komutasındaki, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri yüz yıllık hasrete son verdi ve dedi ki; Türk'ün karakterinde esaret yoktur, tutsaklık yoktur. İşte bu torunların dedeleri canlarını verdiler, kanlarını döktüler. O mücadeleyle birlikte bu toprakları bize vatan kıldılar."

Programda, Iğdır'ın 14 Kasım 1920'de kurtarılması için verilen savaşta şehit düşen vatandaşların torunlarına plaket verildi.

Etkinliğe, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.