Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de minibüs ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
K.Y. (32) idaresindeki minibüs, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.
Kazada, sürücü K.Y. ile araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği tespit edilemeyen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin de müdahaleye rağmen öldüğü öğrenildi.
Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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