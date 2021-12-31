Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
Sivas'ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda 63 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde iki adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki Sivas
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