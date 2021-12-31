Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 515 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 295 bin 376’ya yükseldi. Bu, 10 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 10 Kasım'da 637 COVID-19 vakası görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 927’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 256 bin 337'ye çıktı.

156 milyon doz aşı uygulandı

Pakistan’da şimdiye kadar 156 milyon 623 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'ın COVID-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 70 milyon vatandaşın tam olarak COVID-19 aşısı olduğunu duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 438 artarak 1 milyon 734 bin 184'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 28 bin 513 kişiye virüs testi yapılırken 191 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 49 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.