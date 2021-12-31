Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 370 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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