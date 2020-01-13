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Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu13 Ocak 2020 Pazartesi 13:59 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:00
Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi, Pamukkale ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler, beton zeminde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini tespit ettiği kişinin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan Kerem Kartiz (17) olduğu belirlendi.
Ceset, yapay şelaleden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kartiz'in cesedinin yanında 2 tane çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA