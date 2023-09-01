Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği açıklandı. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gök gürültülü yağışın, 2 Eylül Cumartesi günü 13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.