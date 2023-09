Yedikule bostancıları İBB'nin yüzde bin oranındaki ecrimisil zammını protesto etti

Bizans döneminden bugüne, tarım alanı olarak kullanılan bölgede geleneksel tarım yapan bostancılar, artan kiraları karşılayamayacaklarını belirterek durumdan şikayetçi oldu.



Zeytinburnu'nda bulunan ve Bizans döneminden bugüne tarım alanı olarak kullanılan Yedikule Bostanları'nda İBB tarafından uygulandığı belirtilen yüzde bin oranındaki işgal tazminatı zammı bostancılar tarafından Zeytinburnu'nda protesto edildi. Yedikule Kapısı önünde toplanan Yedikule Bostancılar Derneği üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Bostancılar, bin kata kadar artan kiraları karşılayamadıklarını belirterek durumdan şikayetçi olurken, bölgedeki tarımın, restorasyon çalışmaları ve artan maliyetlerden etkilendiğini, zamların geçmiş borçlarına da yansıtıldığını belirtti.



"Bu kiralar makul seviyede olmalı ki biz de sizlere makul ücretlerde sebze meyve sunabilelim"



Yedikule Bostancılar Derneği adına açıklama yapan Ferdi Aguşlar, "Gıda krizi var diyorlar. Hem de öyle böyle değil diyorlar, çok ağır! Her yer yıkım bölgesi, ekecek toprak kalmamış. Ekip biçen bir avuç insan kalmış. Biz de onlardan biriyiz. Tek beklentimiz, tüm tarım yapanlar gibi engellenmemek. İstanbul diyorlar, kendini besleyemiyor, her yer beton olmuş, ekecek yer yok. Gıda uzaktan geliyor, çok pahalı. Bakın, biz buradayız. Tırmıklarımızla buradayız. Hemen yani başınızda gözünüzün önünde İstanbul'u tarım kenti yapıyoruz. Bizler ektiğimiz, sizlere meyve sebze verdiğimiz bu toprakların bekçisiyiz. Mülkiyet sahibi değiliz. Kira Ödüyoruz. Tarım yaparak kira ödüyoruz. Bu kiralar makul seviyede olmalı ki biz de sizlere makul ücretlerde sebze meyve sunabilelim. Ancak ne hikmetse bu yıl kiralara yüzde bini aşan zamlar yapıldı. Yüzde 10 değil, 50 değil. Bin! Üstelik üzerlerinde ekinlerimiz varken ansızın çıkartıldığımız üst sur bölgesindeki topraklardan, 1 seneden fazladır, ekmediğimiz topraktan bile geçmişe dönük kira isteniyor. Zam, geçmişteki borçlarımıza da yansıtılıyor. Sormadan edemiyoruz bu zamları yapan belediye bizim pahalı sebze meyve satmamızı mı istiyor Yoksa borçların altında ezilip tarım yapamaz hale gelmemizi mi Ne istiyor Hangisi olursa olsun, biz bu zamları ödemeyeceğiz. İstanbul'a sebze meyve yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu zamların geri çekilerek makul bir seviyede kalması için mücadele edeceğiz. Siz değerli dostların desteğiyle hukuk yoluna da başvuracağız. İtiraz edeceğiz, zamların geri çekilmesi için dava açacağız. Çünkü biz Yedikuleli bostancılarız ve mesleğimiz olan bostancılığa devam edeceğiz. Talebimiz açıkça şudur Ecrimisil meblağı makul seviyeye çekilsin! Yedikule' deki bostancılık kösteklenmesin" dedi.



"2 bin 500 lira kira öderken 20 bin lira oldu"



Bostancılardan Ahmet Kaplan, “Bu meslek baba mesleğim 30 senedir bu işi yapıyorum. Bu işle büyüdüm, başka mesleğim de yok. Surlar dahil 6 bin 500 metre yerim var 2 bin 500 lira kira öderken 20 bin lira oldu. Milli Emlak'ta da hisseli yerler olduğu için bir aylık 40-50 bin liraya tekabül ediyor. Kesinlikle bizim bu kadar kazancımız yok. Maydanoz satmakla, bir kilo incir satmakla bunlar ödenir mi İBB'ye toplantıya gittik, bize bu iş bizden çıktı dediler. Bize yardımcı olun, çoluk çocuk okutuyoruz, yardımcı olun, belediyeyle karşı karşıya gelmeyelim dedik. Bize İBB'deki yetkili, bize mahkemeye verin dedi. 19 tane bahçıvan var burada, bekliyoruz" dedi.



"Bu şartlarda psikolojimiz bozuldu kış ayında çalışmıyoruz 6 ay var 6 ay yok gibi her ay kira ödeniyor"



Bostanları yılda 6 ay ekebildiklerini ve ekim yapılmadığı dönemde de kira ödendiğini belirten Ferdi Aguşlar, “Burada 6'ıncı senemiz doldu, 5-6 bin metrekareye yakın bir yer çalıştırıyoruz. İBB'ye bağlıyız, kiramız bin 500 liradan 15 bin 500 liraya varan rakamlar oldu. Zam oranı yüzde bini de geçti. Dernek altında anlaşmak için konuşmalarımız oldu, biz bu rakamları veremeyiz, ödeyemeyiz, uçuk rakamlar denildi. Bizi Bölge Mahkemesi'ne yönlendirdiler, mahkemeden çıkan sonuca razıyız dediler. Belediyedeki muhataplarımız bize mahkeme yolu gösteriyorsa, ben bu işi anlayamıyorum. Bu şartlarda psikolojimiz bozuldu. Bizim veremeyeceğimiz rakamlar, 20 tane bahçıvana trilyonlarca borç çıkarmak ne demek, yaptığımız işler belli. Biz burada kış ayında çalışmıyoruz 6 ay var, 6 ay yok gibi. Sera olmadığı için kışın çalışamıyoruz. Seraya da müsaade verilmiyor. Her ay kira ödeniyor" ifadelerini kullandı.