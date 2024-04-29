Denizli'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Yunusemre Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu.
Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İncelemede yangının, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile çıktığı belirlendi.
Çulhaoğlu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.