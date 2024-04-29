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Güncel
DHA 29.04.2024 16:54

Denizli'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen ev sahibi Hüseyin Çulhaoğlu hayatını kaybetti.

Denizli'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Yunusemre Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemede yangının, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile çıktığı belirlendi.

Çulhaoğlu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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