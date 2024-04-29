Samsun'da dilencilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, cami ve hastane çevrelerinde dilenen kişileri takibe alarak operasyonlar yapıyor.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan son çalışmada, bir dilenci vatandaşlardan topladığı 559 TL parayı ekip arabasına saklamaya çalışırken yakalandı.

Yine aynı gün bir başka dilencinin üzerinden 4700 TL nakit para çıktı.

Yakalanan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi’ne götürülerek Kabahatler Kanunu’na göre haklarında cezai işlem uygulandı.

Üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.