Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 2006'dan bu yana doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Enerya Enerji yeni abonelerine özel kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Kampanya kapsamında, yıl sonuna kadar Denizli'de doğal gaz bağlantı anlaşması yapan her abone altın kazanacak. Buna ek olarak abonelik başlangıcında bir defaya mahsus ödenen bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Enerji Bölge Direktörü Mehmet Akif Tukulcu, alternatif yakıt türlerine göre doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine katkı sağlamanın mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Doğal gaz, en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkarken, temiz enerji sayesinde hava, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Enerya Denizli İl Müdürü İrfan Uçar da Enerya olarak Denizli'de 2 bin 24 kilometre doğal gaz şebeke uzunluğu ile faaliyetlerini sürdürdüklerine değinerek, "2022 yılı sonunda ise 164 mahalleye doğal gaz götürerek, 341 bin 750 aboneye ulaşmış olacağız" ifadesini kullandı.​​​​​​​