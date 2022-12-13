Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da zehir taciri 2 kişi yakalandı
Yalova'da, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu pazarlayanlara yönelik operasyon başlattı.
İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Yalova'daki sokak satıcılarına ulaştırdığı iddia edilen şüphelinin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçtaki Ş.A'yı gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile araçta yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diğer operasyonda ise zanlı G.C'nin evinde "Gölge" adlı narkotik arama köpeğiyle çalışma yürütüldü. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan Ş.A. ve G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Yalova Uyuşturucu Narkotik
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