İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu pazarlayanlara yönelik operasyon başlattı.

İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Yalova'daki sokak satıcılarına ulaştırdığı iddia edilen şüphelinin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçtaki Ş.A'yı gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile araçta yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise zanlı G.C'nin evinde "Gölge" adlı narkotik arama köpeğiyle çalışma yürütüldü. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A. ve G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.