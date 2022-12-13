Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 Aralık tarihinde hırsızlık yapıldı. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan araştırmada, tırmanarak girdikleri iş yerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen İ.S. ve H.H. isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
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