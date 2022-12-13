Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de cip devrilen tankere çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de otobanda devrilen akaryakıt tankerine arkadan gelen cipin çarptığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bu sırada arkadan gelen sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, devrilen tankere çarptı.
Kazada, tanker sürücüsü ve cipte bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, temizleme çalışması sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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