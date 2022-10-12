Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de apartmanın çatı katında yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anafartalar Mahallesi'ndeki apartmanın bir bölümü teras olan ikinci katında yangın çıktı.
Dumanı fark eden apartman sakinleri, binadan ayrıldı.
Yangın, bölgeye çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede büyük çaplı hasar meydana geldi.
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