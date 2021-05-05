İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı.

Durdurulan araçta, 4 bidonda toplam 200 litre şarap bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.