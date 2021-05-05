Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 200 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaçak üretildiği belirtilen 200 litre şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı.
Durdurulan araçta, 4 bidonda toplam 200 litre şarap bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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