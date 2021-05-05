Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da sokağa bırakılan kediler belediyenin desteğiyle yeni yuvalarına kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Bakımlarını üstelenen ailenin başka bir yere taşınmasından dolayı sokağa bırakılan yavru kedilerle annesi, Tuzla Belediyesi'nin girişimleriyle yeni yuvalarına kavuştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan aile, evlerinde bulunan yavru kedilerle annelerini sokağa bırakarak, taşındı. Yavru kedilerin seslerini duyan yerel hayvan koruma gönüllüsü Sevgi Yılmaz, bulduğu malzemeler ile baraka yaparak, onları koruma altına aldı. Baraka, daha sonra çevredeki bazı vatandaşlar tarafından yıkıldı.
Yılmaz, kediler için Tuzla Belediyesi'nden yardım talep etti. Ekipler, hemen harekete geçerek, site içerisine kedi evi yerleştirdi. Kedilerin mama ve su ihtiyaçları da karşılandı. Vatan Caddesi üzerine de "Hayvanların yaşam haklarına saygılı olmak yasa gereğidir" yazılı afiş asıldı.
Etiketler: Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Bartın'da lavanta fidesi üretmek isteyen girişimci kiraladığı kamu arazisine 20 milyon çelik ekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz