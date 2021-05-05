Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan aile, evlerinde bulunan yavru kedilerle annelerini sokağa bırakarak, taşındı. Yavru kedilerin seslerini duyan yerel hayvan koruma gönüllüsü Sevgi Yılmaz, bulduğu malzemeler ile baraka yaparak, onları koruma altına aldı. Baraka, daha sonra çevredeki bazı vatandaşlar tarafından yıkıldı.

Yılmaz, kediler için Tuzla Belediyesi'nden yardım talep etti. Ekipler, hemen harekete geçerek, site içerisine kedi evi yerleştirdi. Kedilerin mama ve su ihtiyaçları da karşılandı. Vatan Caddesi üzerine de "Hayvanların yaşam haklarına saygılı olmak yasa gereğidir" yazılı afiş asıldı.

