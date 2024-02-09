DENİB 'Denizli E-İhracat Zirvesine' ev sahipliği yaptı

2022 yılının Kasım ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin tanıtımı Denizli'de gerçekleştirilmişti. Yine geçtiğimiz yıl kasım ayında “E-İhracat Eğitim Programı Denizli’de gerçekleştirildi. Bu defa Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi E-İhracat Sekretaryası iş birliğinde ve Birliğimiz organizasyonunda Denizli E-İhracat Zirvesi düzenlendi.



Böylelikle DENİB son 1,5 yılda e-ihracat ve desteklerine yönelik 3 farklı program düzenlemiş oldu. 150’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını yapan DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, şunları söyledi:



“E-ticarete yönelik olarak düzenlediğimiz etkinliklere firmalarımızın ilgisi oldukça yüksek. Katılımın bu derece yüksek olacağını program duyurusuna çıkmadan önce tahmin etmiştik. Çünkü günümüz dünyası tüm firmaların yeni stratejiler oluşturma ve dijital dönüşümün içinde baş aktör olarak yer almasını gerektiriyor. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2022 yılında 800,7 milyar TL’ye, 2023 yılının ilk 6 ayında ise 652,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Tüketici alışkanlıklarının net bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Herhangi bir e-ticaret platformundan alışveriş yapmayan kişi hemen hemen kalmamıştır. Bu nedenle, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz ihracattaki hedef kitlemiz artık dijitalde, yani mobil alışverişte. Günlük ortalama telefonda geçirilen süreyi de hesaba kattığımızda, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine uyum süreçlerinin ivedileşmesi gerektiğini gözlemliyoruz. 2022 yılında yürürlüğe giren 5986 sayılı Karar kapsamında e-ihracata yönelik uygulanan devlet desteklerinin 2023 yılı için açıklanan 6 aylık e-ticaret hacmine şimdiden yansıdığını görüyoruz. E-ihracat desteklerinin firmalarımızca daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla rakamlara olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum. Bu kapsamda, başta Bakanlığımız olmak üzere bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, tüm konuşmacı ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.”



Programın ilk bölümünde E-İhracat Devlet Destekleri, E-Ticaretin Geleceği ve Trendler konulu sunumu paylaşan İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, e-ticaretin tüm firmalar için kaçınılmaz olduğunu belirterek “Tüm dünyada çok hızlı bir şekilde dijital değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Ülkemizin de dijital dönüşümün içinde etkin bir şekilde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla firmamızın e-ihracat desteklerinden yararlanmasını temenni ediyoruz. Nihai tüketicilere ürünlerimizi ve markamızı tanıtmanın yolu sosyal medya platformlarından geçiyor. Geleneksel ticaret tüm dünyada dijitale taşınıyor” dedi.



Daire Başkanı Hasan Önal’ın sunumunun ardından sırasıyla; Sefa Merve’nin CEO’su Mehmet Metin Okur, Dijital Dönüşüm Uzmanı Levent Elmas, Rubibrands Kurucu Ortağı Berkay Tulay, Tuğer Medya Kurucusu Tuğer Akkaya, BR Medya CEO’su Ali Akkuş, Webolizma CEO’su Özlem Saraç, E-İhracat Danışmanı Mert Tanciğer, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası Koordinatörü Kadir Bulut, Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, Fimarka CEO’su Mustafa Erol Çakan sunum yaptı. İlginin yoğun olduğu programda, katılımcılar e-ihracatla ilgili bütün sorularını alanında konuşmacılara yöneltme fırsatı buldu.