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Güncel
AA 09.02.2024 14:13

Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Teyyaredüzü 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Kurs öğreticilerinden faaliyetler hakkında bilgi alan Kılıçbay, öğrencilerin etkinliklerine katılarak sohbet etti.

Kılıçbay, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına çok önem verdiklerini belirterek, "Kurslarımızda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı' sertifikasına sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yapıyor." dedi.

Kurslarda, öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri verildiğini anlatan Kılıçbay, "Kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak öğreniyor." diye konuştu.

Kılıçbay, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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