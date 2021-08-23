Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demirköy'de katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, beldedeki katı atık depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı yazılı açıklamada, yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük bir özveri ile mücadele eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Kırklareli Yangın İtfaiye
Son Haberler
- 10:31
- 10:34
- 10:33
- 10:31
- 10:16
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz