İddiaya göre, Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Ömer İ., define ararken bir kayayı parçalamak için patlayıcı kullandı. Bu sırada kayadan sıçrayan taşlardan biri Ömer İ.'nin başına isabet etti.

Yanındaki kişilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ömer İ.'yi Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ömer İ., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.