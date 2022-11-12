AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde düzenlenen, zeytin hasat şenliğinde, Çanakkale'nin eski alışkanlıklarla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, odaların kavgalarının seçimlerde olabileceğini, seçimler bittikten sonra başlayacak uzun yolda birlikte yürünmesi gerektiğini belirten Turan, "Biz zeytine, ekonomiye, siyasete, tarıma, bürokrasiye 10 sene önceki gibi bakamayız, bakmamalıyız. Bu memlekette Ayvacık'taki tüneller varken ekonomik işler başkadır, tüneller yokken başkadır. Köprümüz varken turizmin, tarımın, sanayinin karşılığı başkadır, yokken başkadır" diye konuştu.

Turan, 92 parsel ve 52 fabrika yerinden oluşan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaatı başlayan 14 tesisten birinin gelecek ay hizmete gireceğini söyledi.

Çanakkale sanayisinin gelişimine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Neden daha önce dünyanın önde gelen fabrikaları, üreticileri Çanakkale’ye gelmezdi? Adam niye gelsin, yağmur var, kar var gemi kalkmadı, İstanbul’a gidemedi, Avrupa’ya gidemedi. Ama şimdi Ezine Gıda OSB’sinde kavga var. Yer talebi var. Çanakkale merkez OSB’si 35 yıldan beri var. Dolmadı şimdiye kadar ama şimdi dolmayı bırakın etrafındaki parsellerin büyütülmesi için başvurular var. Çanakkale’yi eski değerlerle, anlayışlarla, köprüsüz, iletişimsiz, tünelsiz, altyapısız olduğu yıllarla okursanız tren istasyonunda vapur bekleyen adamlar gibi olursunuz. Herkesin kendine gelmesi lazım. Siyasiler, STK’lar, bürokrat arkadaşlarımız... Hepimiz tekrar bu ulaşımın olduğu, altyapının olduğu yeni döneme odaklanmamız lazım."

"Bu ülke artık eski Türkiye değil"

Zeytin üreticilerine seslenen Turan, kaliteli üretim ve dış pazara açılmaları çağırısında bulundu.

Çanakkale'de ulaşımla ilgili gelişmelerin ekonomik imkanlara da katkı sağladığını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Dünyada büyük bir rekabet var. Madem ulaşımımız var, köprümüz, altyapımız, imkanlarımız var o zaman diyoruz ki zeytinyağının markalaşması, ihracatın benzer adımları için ne olur bir araya gelin. Kooperatifler, odalar, ilgili arkadaşlar bir araya gelin. Bizim zeytinimizin ne eksiği var İtalya’dan, İspanya’dan? Daha kaliteli olduğunu düşünüyoruz ama biz ufak bakarsak, bu konuda ekonomik imkanları değerlendiremeyiz. Markalı zeytinyağını koy çuvala gönder değil, daha özel daha markalı çalışarak tüm dünyaya satma imkanımız var. Bu ülke artık eski Türkiye değil. Cumhuriyetimizin bir sonraki yıl 100'üncü yılını kutlayacağız. Artık yeni bir yüzyıla başlıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu. 'Türkiye Yüzyılı'nda herkesin ayağa kalktığı, sosyal kesimlerin haklarının kendisine verildiği, demokrasimizin, ekonomimizin, güçlendiği, ayağa kalktığı bir dönem yaşamak istiyoruz."

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandıktan sonra bölgede turizm, tarım ve sanayinin gelişmeye başladığını anlatan Turan, "Köprümüz 4 yılda bitti, harika bir örnek oldu. Birileri 'araç geçiyor mu, geçmiyor mu' saymaya başladı. Saysınlar ama ben sabah Assos’taki otelcilerle kahvaltı yaptım. 'Pazar günü İstanbul’a dönen müşterimiz artık pazartesi dönüyor' dediler. Neden? Çünkü insanların önü açık, kilometresi belli, kesintisi yok. Sis, yağmur derdi yok. İnsanlar artık bir gün daha fazla kalıyor burada. Bölgenin turizmi de gelişti" ifadelerini kullandı.

Hasat şenliği kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren şenliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile çok sayıda kişi katıldı.

Bülent Turan, şenlik öncesinde Ahmetçe köyünde inşasına başlanan sağlık ocağının temel atma törenine de katıldı.