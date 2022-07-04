Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
İskele Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda M.Ö, U.C, A.K ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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