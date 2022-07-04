Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

İskele Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda M.Ö, U.C, A.K ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.