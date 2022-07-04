Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da poligonda av tüfeğiyle atış talimi yapan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da poligonda av tüfeğiyle atış talimi yapan kişi yaralandı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, Samet Eser'in (26) Fikret Ünlü Atış Poligonu'nda atış talimi yaptığı av tüfeği kazara ateş aldı.
Yaralanan Eser, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eser, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 15:28
- 15:29
- 15:26
- 15:15
- 15:21
Sıradaki Haber
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz