Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk Kent Park'a kadar ellerinde taşıdıkları "Sağlık İçin hareket et", "Obeziteye hayır", "Her gün 10 bin adım", "Datça yürüyor sağlığını koruyor" yazılı dövizlerle yürüdü. Öğrencilere İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, sağlıklı toplumun öğrencilere sağlıklı hayat bilincinin aşılanmasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Salgın sürecinde herkesin hareket alanlarının kısıtlandığını belirten Aldal, "Bilinçli beslenme ve hareketle kronik rahatsızlıkların önüne geçebiliriz. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sembolik de olsa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olmuştur." dedi.