İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık müdürlüklerinin koordinesinde hazırlanan Kariyer Günleri ve Aşı Bilgilendirme Programı ile ilçedeki ortaöğretim öğrencilerine radyoloji ve acil tıp teknisyenliği anlatılacak.

Velilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek programda yeni tip koronavirüs aşılamalarıyla ilgili bilgi de aktarılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, yaptığı açıklamada, düzenleyecekleri programlarla sağlık çalışanlarının öğrencilerin sağlık meslekleriyle ilgili merak ettiklerini cevaplayacağını belirtti.