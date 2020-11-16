Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ilçenin Günpınar Mahallesi'ndeki dağlık alanlarda, mahalle sakinlerinin katılımıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Vakıf Başkanı Derviş Güneş, gönüllülerle bin 200 fidanı "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında, mahallenin dağlık yamaçlarında toprakla buluşturduklarını söyledi.

Güneş, yaz döneminde yaşanan orman yangınlarında dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Ülkemizde ve yaşadığımız mahallemizde her geçen gün yeşile hassasiyetin arttığını görüyor ve biliyoruz. Toplumun her kesiminde doğaya karşı bilinçli davranış gelişiyor. Geleceğe nefes için, mahallemizin daha yaşanılabilir olması için toprağa ve yeşile daha fazla özen göstermeye davet ediyorum." dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Günpınar bırakmak için burada çam fidanlarını toprakla buluşturduklarını kaydeden Güneş, emeği geçen vakıf yetkililerine ve gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinlikte mahalle sakinleri fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.