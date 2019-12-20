Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti;

"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."

Kaynak: TRT Haber