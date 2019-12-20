Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması20 Aralık 2019 Cuma 16:20 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret için, "Tarafları memnun edecek bir adımı atarız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti;
"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."
Kaynak: TRT Haber