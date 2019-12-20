Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere ortak basın açıklaması yaptı.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK biraraya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.

İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri; asgari ücretin 2 bin 578 liranın altında olmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamayı Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.

Irgat, "Daha önce Türk-iş Konfederasyonunun 32 yıldır istatistikleri sonucunda çıkmış olan bir kişinin yaşam maliyetinin 2578 lira olduğunu daha önce ifade ettik. Her iki konfederasyonumuz da 2578 liranın altında olmamak üzere çünkü bu Kasım'dan Kasıma son Kasım ayındaki 2578 lira yaşam maliyetidir. Dolayısıyla bu 2020 yılına şamil olacağı için de bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı kesinlikle bu kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber