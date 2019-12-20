Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin ilk fotoğrafını paylaştı.

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin ön gösterimine günler kala Bakan Varank da üzerleri branda ile örtülmüş iki otomobilin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Bakan Varank, paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.

Kaynak: TRT Haber