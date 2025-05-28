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Güncel
TRT Haber 28.05.2025 12:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 millet bahçesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beykoz Millet Bahçesi'nde 'İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul'un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 millet bahçesinin açılışını yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları birlikte düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler kapsamında yarın saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde 'İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni' düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 millet bahçesinin açılışını yapacak

292 millet bahçesi tamamlandı

Açılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi 27 bin 71 metrekare, Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında '81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 millet bahçesinin açılışını yapacak

Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı.

Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 millet bahçesinin açılışını yapacak

İstanbul'a 20 miillet bahçesi daha yapılıyor

İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı.

Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları ise sürüyor. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Millet Bahçesi Recep Tayyip Erdoğan
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