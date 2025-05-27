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Güncel
AA 27.05.2025 21:39

ABD'de COVID-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, COVID-19 aşısının artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için önerilen aşılar arasında yer almayacağını duyurdu.

ABD'de COVID-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek

ABD Sağlık Bakanı Kennedy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede daha önce tartışma konusu olan COVID-19 aşılarıyla ilgili yeni aldıkları kararı paylaştı.

Kennedy, bundan sonra sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için COVID-19 aşısının "önerilen aşılar" arasında yer almayacağını açıkladı.

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bugün itibariyle COVID aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha COVID aşısı olmaya çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde COVID-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda tartışılan açıklamalar yapmıştı.

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