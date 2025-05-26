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TRT Haber 26.05.2025 12:38

Minikler TÜBİTAK projesiyle coğrafyayı deneyimleyerek öğreniyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Programı kapsamında desteklenen "Türkiye Yüzyılında Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Coğrafya Eğitimi" başlıklı etkinlik ile çocuklar yön bulma, harita takibi ve doğa içinde keşif gibi uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirdi.

Minikler TÜBİTAK projesiyle coğrafyayı deneyimleyerek öğreniyor

Türkiye Yüzyılında Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Coğrafya Eğitimi başlıklı proje, erken çocukluk döneminde coğrafya okuryazarlığını geliştirmeyi hedefleyen özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenme çıktıları temel alınarak hazırlandı. Bu kapsamda, çocukların doğayla etkileşim kurarak mekânsal düşünme, yön bulma, gözlem yapma ve harita oluşturma gibi temel coğrafi becerileri oyun ve deneyim temelli etkinliklerle kazanmaları hedeflendi.

Dr. Neşe Aşkar'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, Doktorant Ahmet Aşkar ve Doç. Dr. Nihan Feyman Gök uzman olarak görev aldı.

Minikler TÜBİTAK projesiyle coğrafyayı deneyimleyerek öğreniyor

Üç aşamalı olarak yapılandırılan projenin ilk etabında, öğretmenlere yönelik 3 gün süren teorik ve uygulamalı eğitici eğitimi verildi. İkinci aşamada, 5 gün boyunca okul uygulamaları gerçekleştirilerek çocuklar sınıf içi doğa temelli etkinliklerle coğrafya kavramlarıyla tanıştırıldı.

Minikler TÜBİTAK projesiyle coğrafyayı deneyimleyerek öğreniyor

Projenin son aşaması olan açık hava final etkinliği, 16 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlendi. Oryantiring temelli bu etkinlikte çocuklar, yön bulma, harita takibi ve doğa içinde keşif gibi uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

TÜBİTAK’ın desteğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak erken yaşta coğrafi farkındalık kazandırmayı ve çocuklara doğayla bütünleşik bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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