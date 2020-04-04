Cumhuriyet Mahallesi Zerrin Sokak'taki apartmanın giriş katının kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Çilingirle kilitli kapıyı açan ekipler, kendisini işletme sahibi olarak tanıtan ancak herhangi bir ruhsat ibraz edemeyen E.C. ile içerideki 20 kişiyi gözaltına aldı.

E.C.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından işlem yapıldı, ele geçirilen malzemelere el kondu.

Adreste yakalanan kişilere de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1642 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranıştan da 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, kumar oynanan yeri mühürledi.